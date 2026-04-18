◆パ・リーグ楽天―ロッテ（１８日・楽天モバイル最強）楽天・浅村栄斗内野手（３５）が「６番・ＤＨ」でスタメン出場。５点リードで迎えた５回１死一塁の第３打席、今季から新設された左中間のホームランゾーンに今季１号２ランをたたき込んだ。７―１と６点リードとなった。浅村は３回、右中間に２点二塁打を放っており、３打席目までに２安打４打点をマーク。１７日のカード初戦は３安打を放っており、上昇モードに突入し