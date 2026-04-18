将棋の第11期叡王戦五番勝負第2局が4月18日、石川県加賀市の「アパリゾート佳水郷」で行われ、伊藤匠叡王（王座、23）と挑戦者の斎藤慎太郎八段（32）が対局中だ。午後3時には午後のおやつタイムを迎え、両者が注文したスイーツが紹介されると、斎藤八段のあまりにも可愛らしいチョイスに視聴者から大きな反響が寄せられた。【画像】かわいすぎる…斎藤八段のおやつ緊迫した対局室の空気を和ませるかのように、斎藤八段が選ん