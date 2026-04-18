岐阜県中津川市のローカルスーパーが“日本一”に。山間にあるのに、まるで百貨店のような品揃えだという店を取材しました。 【写真を見る】“日本一のスーパー”が岐阜の山奥に… コンビニ半分の広さで｢KALDI｣と呼ばれる秘密 店主は元百貨店の販売員 中津川市 岐阜県中津川市付知町、町の約90%を森林が占める山間の地を、さらに山奥に進んでいくと… (スタッフ)「おっ！こんなところにス