岐阜県中津川市のローカルスーパーが“日本一”に。山間にあるのに、まるで百貨店のような品揃えだという店を取材しました。

【写真を見る】“日本一のスーパー”が岐阜の山奥に… コンビニ半分の広さで｢KALDI｣と呼ばれる秘密 店主は元百貨店の販売員 中津川市

岐阜県中津川市付知町、町の約90%を森林が占める山間の地を、さらに山奥に進んでいくと…



(スタッフ)

「おっ！こんなところにスーパーあるじゃん！」



やってきたのは「スーパーやまにし」。お店に入ると… 一般的なコンビニの約半分。スーパーとしては激狭の35坪。しかし、このスーパー実はすごいんです！

地元に愛される“日本一のスーパー”

（スーパーやまにし 4代目店主 西尾真朋さん 45歳）

「受賞の知らせをもらったときは『なぜだ！?』と、なぜか分からないぐらいの状況でした。すごくありがたい話」

実はこちらのスーパー、全国の小売店を対象に、経営の工夫や独自の取り組みなどが評価されるコンテストで、最高賞にあたる農林水産大臣賞を受賞（令和5年）。いわば日本一のスーパーなんです！



なぜ、山奥の激狭スーパーが、そこまで評価されたのか。そのヒミツに迫ります。

「新鮮・品揃え豊富・安い」人気の秘密

（客）

「新鮮で、変わったものがいっぱい」

「品揃えが良くて、安くてお得」。



山奥なのに豊富な品揃え。売り場には、ほうれん草やきゅうりなど、地元農家さんから仕入れる新鮮野菜がずらり。



さらに山奥なのにアジやホウボウ、キンメダイといった鮮魚もいっぱい。

（スーパーやまにし店主 西尾真朋さん）

「小さいお店なので、大量に買い付けることができない。市場で鮮度の良いものを仕入れるには、自分で直接来て買うのが一番なので、市場に来て仕入れています」

山奥でも品揃えを豊富にするため、自ら朝6時に市場へおもむき、魚を目利き。一匹一匹、見極め、厳選した魚を仕入れているんです。



さらに品揃えは、生鮮食品だけではなく、こんな物も。

“付知のKALDI” 珍しい食品が常時2000種類以上

（客）

「ちょった変わったところのアイスクリームがある」

「グラスフェッドバター、放牧して育った牛の乳から作ったバター」

バターから不純物を取り除いた“奇跡のオイル”と呼ばれる「グラスフェッドバター」や、高知のミレービスケットアイス、新潟の贅沢最中アイスといったご当地アイスクリームなど全国の珍しい食品が常時2000種類以上並んでいます。

だから、人呼んで…



（客）「『付知のKALDI』と呼ばれていて…興味があったので来てみた」



付知のKALDI!?

実は店主の真朋さん、百貨店で販売員として働いていた経験があり、その経験をもとに魅力ある商品を自ら選び、仕入れているんです。

醤油は自家醸造!?「コクがあって煮物や茶碗蒸しに…」

中には、スーパーやまにしでしか買えない商品も。



(客)

「市販の醤油と違って、コクがあって煮物や茶碗蒸しにしても良い。とても重宝しています」



この『付知やまにし地たまり』という醤油は、自家醸造なんです。

ここスーパーやまにしは、祖母の代から味噌やたまりを家庭用に作り続けきて、それが地元で評判となり、約15年前に商品化したんです。



木樽を使って１年間熟成。100年以上変わらぬ製法で作る、奥深い味わいの地たまりです。

さらに…



（客）

「鶏ちゃんのせせりがおいしかった」



地元の人にも大人気！やまにしの地たまりと地元のブランド鶏を使ったオリジナルの鶏ちゃん５種類も作っているんです。定番のももや皮肝といった、珍しい鶏ちゃんも販売。ざく切りキャベツと一緒に火を通せば、岐阜の郷土料理が手軽に楽しめます。

本格的なお総菜が大人気 県外からも…

人気の秘密は品揃えだけではなく…本格的なお総菜も人気なんです。

県外から家族でやってきた人も…



（客）

「愛知県の岡崎市から。このお店のSNSを見て、総菜や魚にこだわっているというので、来てみたいなと」

総菜は、定番のきんぴらごぼうや煮豆、だし巻き卵など、素朴で懐かしい、お袋の味が評判なんです。

作っているのは、店主の母、永子さん74歳。お総菜作り一筋、35年の大ベテランです。長年のカンを頼りに作るお総菜は、どれも絶品。



（西尾永子さん）

「きんぴらは、手切り。酒、地たまり、砂糖を順番に入れて、味が染みるまでじっくり煮ます」



やまにし特製きんぴらごぼうは、家庭の食卓に合うと評判です。

寿司店で修行していた店主 本格寿司を総菜価格で！

さらに永子さんの手作り総菜と並ぶ、人気の総菜が。



（客）「ここのお寿司好きやねん」

クルッと丸く握った可愛らしい手まり寿司や、その日仕入れた、新鮮なマグロやサーモンを使った握り寿司が絶品。

店主の真朋さんは、20代の頃に2年間 寿司店で働き、スーパーとは思えないほどのクオリティでお寿司を提供。修行時代に教わったという赤酢を使ったこだわりのシャリに、市場でその日仕入れた新鮮な魚を使った、本格寿司が総菜価格で手に入るんです。

（スーパーやまにし店主 西尾真朋さん）

「岐阜県は“海無し県”ですし、特にこの地域は山間部で海の魚が少ないのは昔から。今、流通が発達して入ってくるようになったので、なるべくお値打ちに新鮮な魚を食べてほしい」

山間の“激狭スーパー”。豊富な品揃えと、こだわり総菜で多くの人に愛されていました。