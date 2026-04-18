将棋の第11期叡王戦五番勝負第2局が4月18日、石川県加賀市の「アパリゾート佳水郷」で行われ、伊藤匠叡王（王座、23）と挑戦者の斎藤慎太郎八段（32）が現在対局中だ。両者は正午から昼食休憩に入り、それぞれが注文した豪華な「勝負メシ」にファンから多くの反響が寄せられた。【画像】さすがスペシャル！なアパ社長カレー3連覇を目指す伊藤叡王が注文したのは「アパ社長カレースペシャル〜復興祈念 能登豚ロール勝つと春野菜