メッツの千賀滉大投手は17日（日本時間18日）、敵地カブス戦で今季4度目の先発登板。3回1／3を投げて6安打7失点と打ち込まれ、2敗目を喫した。防御率は8.83。前回登板も3回途中7失点でKOされており、2登板連続での背信投球となった。これを受けて米老舗誌『スポーツイラストレイテッド』の電子版は、右腕のトレードを提案した。 ■移籍先候補にカブス カブス打線に打ち込まれ、今季2敗目を喫した千賀を巡り、トレ&