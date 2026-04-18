和歌山県串本町は１７日、国民健康保険の高額療養費の算定を誤り、２０１９年４月〜２２年７月に診療を受けた３２世帯（１３４件）で、計約６５万円の支給漏れがあったと発表した。誤りは２２年に発覚していたが、町はこれまで追加支給の対応をしていなかった。町によると、他の自治体の算定ミスを受けて、町が昨年１１月から調査したところ、本来は世帯で合算すべき福祉医療助成の対象者の自己負担額を含めずに算定したことで