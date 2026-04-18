ME:Iが、4thシングル『花咲く道』を8月5日にリリース。また、2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催も発表された。 （関連：ME:I「YOU:MEが私たちの支え」全国ツアーの終着点で示した成長、“等身大のアイドル”でいることへの想い） 本情報は、デビュー2周年記念日となった4月17日に行われたYouTube配信内で発表されたもの。本シングルは、メンバ