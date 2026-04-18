ME:Iが、4thシングル『花咲く道』を8月5日にリリース。また、2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催も発表された。

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本情報は、デビュー2周年記念日となった4月17日に行われたYouTube配信内で発表されたもの。本シングルは、メンバー一人ひとりが制作に真摯に向き合う姿を通じ、グループとしての成長をより身近に感じられる作品となり、デビュー3年目に突入し、さらなる進化を遂げるME:Iと、楽曲を聴くすべての人が共に“花咲く未来へ進んでいく”という願いが込められている。

タイトル曲である「花咲く道」は、バンドサウンドを基調としたロックバラードという、ME:Iにとって新たなジャンルに挑戦した楽曲となっている。

また、アリーナツアーは、“ME:Iが開拓していく、ME:Iらしい道を歩み続ける”という“道”がコンセプトになっている。ツアータイトルには『ME:Iらしい“道”を立ち止まらず歩んでいこう』という意味が込められており、8月1日の東京 有明アリーナ公演を皮切りに、宮城、兵庫、福岡の全国4都市をまわる。あわせてティザーポスターも公開され、FC最速先行の受付も開始となった。

（文＝リアルサウンド編集部）