ネモフィラが満開となった茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園。手前には菜の花が咲き、青色と黄色のコントラストが来園者の目を楽しませた＝18日午前茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園は18日、満開を迎えたネモフィラを見ようと多くの人でにぎわった。来園者は、約530万本の青い花が丘一面を彩る光景をカメラに収めたり、花畑を歩いたりして楽しんだ。園によると、3月下旬に温暖な日が続いた影響で、平年より2日早