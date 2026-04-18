ICExが、7月1日にリリースする2ndアルバム『FRESH!!』のジャケット写真を公開した。 （関連：ICExの終わらない青春、ドーム・国立競技場を見据える8人の煌めき3周年記念ライブ詳細レポ） 本作のジャケット写真は、先日公開された新アーティスト写真に続き、“FRESH”をテーマに青春感あふれる爽やかなビジュアルと“歯磨き要素”を融合したデザインとなっている。 また、FC限定豪華盤に付属す