ICExが、7月1日にリリースする2ndアルバム『FRESH!!』のジャケット写真を公開した。

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本作のジャケット写真は、先日公開された新アーティスト写真に続き、“FRESH”をテーマに青春感あふれる爽やかなビジュアルと“歯磨き要素”を融合したデザインとなっている。

また、FC限定豪華盤に付属する『FRESH!! PhotoBook』の表紙とグッズの『歯ブラシホルダー』のデザインもあわせて公開された。『FRESH!! PhotoBook』の表紙は、ジャケット写真とは異なる衣装を身に纏い、空を背景にメンバーが肩を組んだ姿を収めた、彼らの仲睦まじい関係性が窺える一枚に。『歯ブラシホルダー』は、メンバーをキャラクター化した吸盤タイプの仕様となっている。

さらに、早期予約特典と『FRESH!!チケットホルダー』、チェーン別オリジナル特典の絵柄もあわせて公開。『FRESH!!チケットホルダー』は、左右で仕様の異なるダブルポケットを採用した実用性の高いアイテムで、片側は差し込み式、もう片側は出し入れしやすいオープン仕様となっており、さまざまなアイテムの収納にも活用できるデザインとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）