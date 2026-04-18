[4.18 J1百年構想リーグ EAST第11節](メルスタ)※14:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[鹿島アントラーズ]先発GK 1 早川友基DF 2 安西幸輝DF 3 キム・テヒョンDF 22 濃野公人DF 55 植田直通MF 6 三竿健斗MF 10 柴崎岳MF 27 松村優太MF 40 鈴木優磨FW 9 レオ・セアラFW 11 田川亨介控えGK 29 梶川裕嗣DF 7 小川諒也DF 23 津久井佳祐MF 13 知念慶MF 14 樋口雄太MF 24 林晴己MF 71 荒木遼太郎FW 19 師岡柊生FW 77 チャヴリッチ