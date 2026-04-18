鹿島vs浦和 スタメン発表
[4.18 J1百年構想リーグ EAST第11節](メルスタ)
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 3 キム・テヒョン
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 27 松村優太
MF 40 鈴木優磨
FW 9 レオ・セアラ
FW 11 田川亨介
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 7 小川諒也
DF 23 津久井佳祐
MF 13 知念慶
MF 14 樋口雄太
MF 24 林晴己
MF 71 荒木遼太郎
FW 19 師岡柊生
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 4 石原広教
DF 5 根本健太
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 22 柴戸海
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
MF 14 関根貴大
MF 37 植木颯
MF 39 早川隼平
FW 7 安部裕葵
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 27 照内利和
FW 36 肥田野蓮治
監督
マチェイ・スコルジャ
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 3 キム・テヒョン
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 27 松村優太
MF 40 鈴木優磨
FW 9 レオ・セアラ
FW 11 田川亨介
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 7 小川諒也
DF 23 津久井佳祐
MF 13 知念慶
MF 24 林晴己
MF 71 荒木遼太郎
FW 19 師岡柊生
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 4 石原広教
DF 5 根本健太
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 22 柴戸海
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
MF 14 関根貴大
MF 37 植木颯
MF 39 早川隼平
FW 7 安部裕葵
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 27 照内利和
FW 36 肥田野蓮治
監督
マチェイ・スコルジャ