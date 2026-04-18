再整備を進めていた広島競輪場を含む「アーバンサイクルパークス広島」（愛称アバサ）は１８日、ＭＢＸやスケートボードが楽しめる新エリア「アーバンサイクルスポーツパーク」の本営業をスタートし、グランドオープンした。オープニングセレモニー後のトークショーでは、元ＴＢＳアナウンサー・枡田絵理奈の司会のもと、カープＯＢで元競輪選手を父に持つ“アバサ”のアンバサダー、タレントの塚本恋乃葉が登場した。恋乃葉