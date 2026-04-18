テレビ東京系「あちこちオードリー」が１４日に放送された。この日は、麒麟の川島明がゲスト出演。楽屋あいさつに関して持論を明かした。川島は、現在、数多くの番組でメインＭＣを務め、楽屋あいさつをされる機会も増えたが「やっぱり、（自分への）あいさつはいらないなってと思いますし…」と切りだし「張り紙してる。全部の楽屋に張り紙してる。『あいさつは、もうけっこうです。本番、前室でよろしくお願いします』って