テレビ東京系「あちこちオードリー」が１４日に放送された。

この日は、麒麟の川島明がゲスト出演。楽屋あいさつに関して持論を明かした。

川島は、現在、数多くの番組でメインＭＣを務め、楽屋あいさつをされる機会も増えたが「やっぱり、（自分への）あいさつはいらないなってと思いますし…」と切りだし「張り紙してる。全部の楽屋に張り紙してる。『あいさつは、もうけっこうです。本番、前室でよろしくお願いします』って。絶対いらなくない？向こうの時間を奪ってるし」と話した。

川島は、楽屋あいさつを巡って自身が若手時代に苦しい思いをしたことがあると振り返り「めっちゃキレられたしね。あいさつで。とある番組。大阪でやってるときに毎週７時半から収録が始まるの。夜に。７時２５分に楽屋に行ってあいさつすんねんけど、（いつもより収録を）早く始めはって、ＭＣが。７時２５分にトイレから帰ってきて行こうと思ったら、『もう、皆さん下降りてますよ！』って。えっ！って下降りて行って」と述懐。

「もうホンマに『はい、本番１０秒前！』みたいな。走って行って『おはようございます！おはようございます！』って座ったら。ＭＣの人から『あいさつせえへんのや…』って言われて。うわぁーってなって。そのまま（収録は）始まんねんけど、そのＭＣの人が他のパネラーに『いやー、なぁ？あいさつせえへん奴どう思う？』って。超怖いねん…。それで（ＭＣと）２時間、目が合わへん」と話した。

川島は地獄のような収録を終え「やってもうた…って。急いであいさつ行って。楽屋行ったら、もう、おしぼりパーン飛んできて。『なめてんのか！コラぁ！』みたいなことがあったんで。自分がもし将来、番組持ててたら、そういうのやめようって。絶対…」と、後輩からの楽屋あいさつを遠慮したい理由を明かしていた。