桑田佳祐が、新曲「AKANE On My Mind～饅頭こわい」を本日4月18日放送のレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（TOKYO FM系）にてフルサイズオンエアする。 （関連：桑田佳祐、『あかね噺』OP・ED書き下ろしで見せる“ポップの真打”の矜持NEW 70'S幕開け、落語愛に込められたエールを読む） 本楽曲は、TVアニメ『あかね噺』のエンディング主題歌に書き下ろしたもの。心地よいギターのリ