１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、西島恭平が１７日、ブレイキングドリームを叶えたことを報告した。「念願のＦＤ３Ｓ納車致しました。俺の中でのブレイキングドリーム。もっと高級車がたくさんありますが、この車が俺の中でスーパーカーだと思ってます」と綴り、鮮やかなブルーのマツダＲＸ−７の写真とともに綴った。レアなスポーツカーに「日本が誇る最もク