タレント・なかやまきんに君が１８日、都内で行われた、「渋谷女子インターナショナルスクール」の入学式にゲストで登場した。同校は英会話・動画・ＳＮＳのスキルを身に付けながら高卒資格を取得する全日の通信制サポート校。きんに君は、「新しいクラスメート」として紹介されて登場し、新しく入学する３８人の生徒は思わず「えぇ！？」と驚きの声をあげた。ステージに上がったきんに君は「新入生の皆さん、おめでとうござ