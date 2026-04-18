タレント・なかやまきんに君が１８日、都内で行われた、「渋谷女子インターナショナルスクール」の入学式にゲストで登場した。

同校は英会話・動画・ＳＮＳのスキルを身に付けながら高卒資格を取得する全日の通信制サポート校。きんに君は、「新しいクラスメート」として紹介されて登場し、新しく入学する３８人の生徒は思わず「えぇ！？」と驚きの声をあげた。

ステージに上がったきんに君は「新入生の皆さん、おめでとうございます。見てください、筋肉もおめでとうと言ってますよ！」と二頭筋をなでながらお祝い。「デビューして２６年がたちます。皆さんの生まれる前から活動してますけど、『ヤー！』と『パワー！』のみでここまで来ました。逆にすごいでしょ。よくここまで来たなと自分でも思う」と続けた。

生徒たちに「大切にしてほしいこと」として、「好きな事をやり続ける、これを頭に入れてほしい」と助言。「それが皆さんの個性になっていきますので、これをすごく大切にしてもらいたい」とエールを送った。

最後には、生徒の一人をステージにあげて、おなじみの「筋肉ルーレット」を披露。ルーレットが右胸に止まれば、「皆さんの夢がかなう」とし、翻弄（ほんろう）しつつも見事にルーレットは右胸に止まった。さらに、最後には両胸に鈴を付けて、巧みに動かしながら、三三七拍子を行い、らしさ全開に盛り上げていた。