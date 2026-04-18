お祭りで『お医者さんセット』が当たり、持ち帰ってきた2人の男の子。帰宅後、自宅でのんびり過ごしていた秋田犬さんが…。微笑ましい光景が話題になっているのです。 思わずクスッと笑える、愛情に溢れた温かい光景は記事執筆時点で35万回を超えて表示されており、1.9万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：お祭りで『お医者さんセット』を手に入れた男の子たち→帰宅後、秋田犬に…微笑ましい光景】 お祭