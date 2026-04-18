お祭りで『お医者さんセット』が当たり、持ち帰ってきた2人の男の子。帰宅後、自宅でのんびり過ごしていた秋田犬さんが…。微笑ましい光景が話題になっているのです。

思わずクスッと笑える、愛情に溢れた温かい光景は記事執筆時点で35万回を超えて表示されており、1.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：お祭りで『お医者さんセット』を手に入れた男の子たち→帰宅後、秋田犬に…微笑ましい光景】

お祭りで『お医者さんセット』を手に入れた男の子たち

Xアカウント『@akitanorintaro』に投稿されたのは、2人の男の子と秋田犬さんのお姿。

この日、お祭りに出かけていたという息子さんたち。そして『お医者さんセット』なるものをゲットして帰宅されたのだといいます。

帰宅後、大型犬に…微笑ましい光景に反響

子どもの頃、家族やお人形を患者さんに見立てて遊んだことがある人も少なくないであろうお医者さんセット。

しかし、息子さんたちが患者さんに見立てることにしたのは、お互いでもなくお気に入りのぬいぐるみでもなかったようで…。

しっぽの付け根や背中をさまざまな器具を利用して診察されていたのは…秋田犬の「凛太郎」くん。どうやら、患者役として白羽の矢が立つこととなったようです。

あくまでも抵抗はせずに、ただ『見てないで助けてくれないか…』とばかりに飼い主さんへ視線を向けていたという凛太郎くん。

普段から仲が良いことが伝わってくる微笑ましいその光景は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「獣医さんごっこかな」「診察中ですね」「未来の獣医さんですね」「おかーさん助けてって顔ｗ」「ちょっと迷惑そうなのが可愛い」「嫌そうな顔がじわじわくる」「困り顔可愛い」などのコメントが寄せられています。

正体はシロクマ？アザラシ？秋田犬の男の子

2018年8月28日生まれの凛太郎くんは、正体はシロクマ？アザラシ？はたまたおっさん…？なんて飼い主さんに言われてしまうこともあるのんびり屋さんの男の子。

飼い主さんに溺愛されながら、弟くんたちと賑やかに過ごす凛太郎くんの日常は多くのユーザーに秋田犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@akitanorintaro」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。