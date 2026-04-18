CUTIE STREETが、5月27日にリリースする両A面3rdシングルCDのジャケットアートワークを公開。また、表題曲が「キュートなキューたい」「ナイスだね」の2曲になることと、グループ初のユニット曲「I Amai Me Mind」と「Crush on you」がCUTIE盤、STREET盤にそれぞれ収録されることも発表された。 （関連：令和J-POPは“パラパラ”がトレンド？Snow Man、M!LK、CUTIE STREET……今、再熱す