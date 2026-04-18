CUTIE STREETが、5月27日にリリースする両A面3rdシングルCDのジャケットアートワークを公開。また、表題曲が「キュートなキューたい」「ナイスだね」の2曲になることと、グループ初のユニット曲「I Amai Me Mind」と「Crush on you」がCUTIE盤、STREET盤にそれぞれ収録されることも発表された。

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公開されたジャケットは、上品でオリエンタルな空間にきらめくクリスタルやリボンモチーフのアイテムをあしらい、CUTIE STREETの魅力を詰め込んだ“KAWAII世界観”を表現。初回限定盤、通常盤はメンバーが勢揃いし、CUTIE盤、STREET盤はユニットカットとなっている。きゅーすと盤のジャケットは、4月24日に公開予定だ。

また、CUTIE盤、STREET盤にそれぞれ収録される「I Amai Me Mind」と「Crush on you」は、“かわいい（CUTIE）”と“かっこいい（STREET）”の2コンセプトに分かれたユニット曲として制作され、今年2月に開催されたファンクラブツアーで初披露された楽曲。川本笑瑠、古澤里紗、梅田みゆによる「I Amai Me Mind」は、スタンドマイクを使用し、コール＆レスポンスやメンバーそれぞれの見せ場を取り入れたアイドルらしい可愛さが際立つ一曲。一方、桜庭遥花、板倉可奈、佐野愛花、真鍋凪咲、増田彩乃による「Crush on you」は、著名アーティストの振付も手掛けるダンサーをコレオグラファーとして迎え、従来のアイドルダンスとは異なるエッジの効いたパフォーマンスが光る楽曲となっている。

なお、両曲は4月21日に先行配信。4月22日には「I Amai Me Mind」、4月23日には「Crush on you」のMVが公開予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）