地方では、「私立高校＝公立に入れなかった人が通う学校」というイメージを持つ人も少なくありません。一方、東京では私立が難関校や進学実績の高い学校として選ばれるケースも多く、その違いに戸惑う人もいるのではないでしょうか。 本記事では、公立高校と私立高校の費用差や偏差値の分布を具体的に見ながら、なぜ地域によって評価が逆転するのか、その背景にある構造を解説します。 私立と公立、ど