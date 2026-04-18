両親には十分な貯蓄があるはずなのに、なかなかお金を使っていないと感じたことはないでしょうか。例えば、75歳で貯蓄が2000万円あるにもかかわらず、外食や旅行をほとんどしない場合、「これが普通なのか」「もっと使ってもいいのでは」と疑問に思う人もいるかもしれません。 本記事では、高齢者の平均的な貯蓄額や生活費の実態を確認しながら、「なぜ使わないのか」という理由と、上手なお金の使い方について考えていきま