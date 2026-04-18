2026年4月から導入された「子ども・子育て支援金制度」。ネット上では「独身税」というセンセーショナルな言葉が飛び交い、現役世代、特に独身の人たちから強い関心が集まっています。 どんな制度なのでしょうか。なぜ「独身税」と言われるのでしょう。独身者の意見・感想は？最近のアンケート調査結果などを紹介しつつ、制度のメリット・デメリットを整理し、正しい理解のための解説をまとめました。