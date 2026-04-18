住宅ローンの残高がある状況でボーナスが支給されると、「少しでも早く負債を減らしたい」という気持ちから、まとまった金額を繰り上げ返済に回したくなる人もいるでしょう。 特に、金利上昇のニュースを目にすると、早く返さないと損をするという焦りを感じるかもしれません。しかし、100万円を安易に住宅ローンの返済に充ててしまうと、将来の老後資金において300万円以上の差を生む可能性があり