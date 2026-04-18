【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグは１７日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地デンバーでのロッキーズ戦に１番指名打者で出場し、ロッキーズ先発の菅野から右翼線二塁打を含む２安打を放った。チームは７―１で快勝した。菅野は４回９安打５失点で初黒星を喫した。日中は雪が振り続き、午後６時４３分の試合開始時の気温は約１・７度と冷え込んだ。菅野は「間違いなく、人生で投げた中で一番寒かった