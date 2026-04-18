[4.18 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第11節](みらスタ)※13:40開始主審:岡宏道<出場メンバー>[レノファ山口FC]先発GK 41 飯田雅浩DF 3 大岩一貴DF 5 喜岡佳太DF 49 峰田祐哉MF 2 小澤亮太MF 4 中島賢星MF 6 輪笠祐士MF 7 三沢直人MF 11 藤岡浩介MF 17 田邉光平FW 34 古川大悟控えGK 99 遠藤雅己DF 38 田所莉旺DF 77 山本龍平MF 25 藤森颯太MF 36 西堂久俊MF 40 成岡輝瑠FW 8 野寄和哉FW 19 山本駿亮FW 20 末永透瑛監督小田切