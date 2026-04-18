[4.18 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第11節](みらスタ)

※13:40開始

主審:岡宏道

<出場メンバー>

[レノファ山口FC]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 3 大岩一貴

DF 5 喜岡佳太

DF 49 峰田祐哉

MF 2 小澤亮太

MF 4 中島賢星

MF 6 輪笠祐士

MF 7 三沢直人

MF 11 藤岡浩介

MF 17 田邉光平

FW 34 古川大悟

控え

GK 99 遠藤雅己

DF 38 田所莉旺

DF 77 山本龍平

MF 25 藤森颯太

MF 36 西堂久俊

MF 40 成岡輝瑠

FW 8 野寄和哉

FW 19 山本駿亮

FW 20 末永透瑛

監督

小田切道治

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 21 川上康平

DF 3 杉井颯

DF 5 山田裕翔

DF 35 江川慶城

DF 44 青木義孝

MF 2 嵯峨理久

MF 11 福田望久斗

MF 14 吉尾虹樹

MF 19 稲葉修土

FW 9 有田稜

FW 18 河村慶人

控え

GK 73 熊倉匠

DF 16 村松航太

DF 23 小島凛士郎

MF 7 千布一輝

MF 8 藤村慶太

MF 20 圓道将良

FW 10 武星弥

FW 55 中山桂吾

監督

村主博正