山口vs鹿児島 スタメン発表
[4.18 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第11節](みらスタ)
※13:40開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
DF 49 峰田祐哉
MF 2 小澤亮太
MF 4 中島賢星
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 11 藤岡浩介
MF 17 田邉光平
FW 34 古川大悟
控え
GK 99 遠藤雅己
DF 38 田所莉旺
DF 77 山本龍平
MF 25 藤森颯太
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 8 野寄和哉
FW 19 山本駿亮
FW 20 末永透瑛
監督
小田切道治
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 35 江川慶城
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 73 熊倉匠
DF 16 村松航太
DF 23 小島凛士郎
MF 7 千布一輝
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
FW 10 武星弥
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正
※13:40開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
DF 49 峰田祐哉
MF 2 小澤亮太
MF 4 中島賢星
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 11 藤岡浩介
MF 17 田邉光平
FW 34 古川大悟
控え
GK 99 遠藤雅己
DF 38 田所莉旺
DF 77 山本龍平
MF 25 藤森颯太
MF 40 成岡輝瑠
FW 8 野寄和哉
FW 19 山本駿亮
FW 20 末永透瑛
監督
小田切道治
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 35 江川慶城
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 73 熊倉匠
DF 16 村松航太
DF 23 小島凛士郎
MF 7 千布一輝
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
FW 10 武星弥
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正