真田広之が主演とプロデュースを務め、エミー賞18部門を制覇したドラマ『SHOGUN 将軍』。2026年1月よりバンクーバーにてスタートしたシーズン2の撮影の様子が、公式インスタグラムやディズニープラスのYouTubeにて初公開された。新キャラクターの和忠（かずただ）を演じる目黒蓮の姿も登場する。【動画】殺陣を披露する目黒蓮の姿も日本時間4月17日に投稿された映像は、ドラマのロゴ入りキャップを被り、ヘッドフォンを首に掛