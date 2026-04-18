目黒蓮の姿も 『SHOGUN 将軍』シーズン2の舞台裏映像公開
真田広之が主演とプロデュースを務め、エミー賞18部門を制覇したドラマ『SHOGUN 将軍』。2026年1月よりバンクーバーにてスタートしたシーズン2の撮影の様子が、公式インスタグラムやディズニープラスのYouTubeにて初公開された。新キャラクターの和忠（かずただ）を演じる目黒蓮の姿も登場する。
【動画】殺陣を披露する目黒蓮の姿も
日本時間4月17日に投稿された映像は、ドラマのロゴ入りキャップを被り、ヘッドフォンを首に掛けた真田が「『SHOGUN 将軍』シーズン2は…」と英語でカメラに告げるところからスタート。
映像では撮影現場の様子が紹介され、途中、殺陣の指導を受ける目黒の姿も登場する。そして主人公である吉井虎永の衣装を身につけた真田の姿に切り替わり、「製作中です」と宣言して去っていく姿で終わる。キャプションには「撮影現場に復帰。『SHOGUN 将軍』の新たな章が始まる」と書かれている。
同作は、ジェームズ・クラベルの小説を基に、『トップガン マーヴェリック』の原案を手掛けたジャスティン・マークスら、ハリウッドの制作陣が手掛けたドラマシリーズ。重厚で圧倒的な世界観が社会現象を巻き起こし、米テレビ賞の最高峰であるエミー賞にて、史上最多となる18部門を制覇。ゴールデン・グローブ賞では4部門を獲得するなど、賞レースでも圧倒的な強さを見せた。
シーズン2では、真田が吉井虎永役を続投し、エグゼクティブ・プロデューサーに昇格。コズモ・ジャーヴィス、二階堂ふみ、阿部進之介、金井浩人、洞口依子、トミー・バストウ、宮本裕子、奥野瑛太、向里佑香らがカムバックするほか、目黒に加え、水川あさみ、窪田正孝、金田昇、榎木孝明、國村隼が新たに加わる。
『SHOGUN 将軍』シーズン1は、ディズニープラスにて全話独占配信中。
【動画】殺陣を披露する目黒蓮の姿も
日本時間4月17日に投稿された映像は、ドラマのロゴ入りキャップを被り、ヘッドフォンを首に掛けた真田が「『SHOGUN 将軍』シーズン2は…」と英語でカメラに告げるところからスタート。
同作は、ジェームズ・クラベルの小説を基に、『トップガン マーヴェリック』の原案を手掛けたジャスティン・マークスら、ハリウッドの制作陣が手掛けたドラマシリーズ。重厚で圧倒的な世界観が社会現象を巻き起こし、米テレビ賞の最高峰であるエミー賞にて、史上最多となる18部門を制覇。ゴールデン・グローブ賞では4部門を獲得するなど、賞レースでも圧倒的な強さを見せた。
シーズン2では、真田が吉井虎永役を続投し、エグゼクティブ・プロデューサーに昇格。コズモ・ジャーヴィス、二階堂ふみ、阿部進之介、金井浩人、洞口依子、トミー・バストウ、宮本裕子、奥野瑛太、向里佑香らがカムバックするほか、目黒に加え、水川あさみ、窪田正孝、金田昇、榎木孝明、國村隼が新たに加わる。
『SHOGUN 将軍』シーズン1は、ディズニープラスにて全話独占配信中。