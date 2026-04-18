歌手の辰巳ゆうと（２８）が１８日、東京・タワーレコード錦糸町パルコ店で「セカンド写真集ＹＵＴＯ−ＬＩＦＥ」（主婦と生活社）の発売記念イベントを行った。昨年１月に続き２年連続となる写真集は、温泉宿や観覧車の中、愛犬バズとのカットなど、よりアットホーム感を出した１冊。前回の写真集との違いについて「この１年で自分の顔がどれだけ変わったとか、いろいろ経験をさせていただく中で、自分の顔面も変化している