歌手の辰巳ゆうと（２８）が１８日、東京・タワーレコード錦糸町パルコ店で「セカンド写真集 ＹＵＴＯ−ＬＩＦＥ」（主婦と生活社）の発売記念イベントを行った。

昨年１月に続き２年連続となる写真集は、温泉宿や観覧車の中、愛犬バズとのカットなど、よりアットホーム感を出した１冊。前回の写真集との違いについて「この１年で自分の顔がどれだけ変わったとか、いろいろ経験をさせていただく中で、自分の顔面も変化しているんだなと見比べて感じました」と強調。自信作となった写真集の点数については「もっともっと、これからも喜んでいただきたいので今回は５０点にさせていただきました」と控えめに採点。理由については「今の自分と未来の自分を見据えて１００点をつけたくない」と言い切った。

演歌歌手としては異例となる、グラビアアイドル並みの２年連続での写真集発売。「売れっ子グラビアアイドルだと思ってます」と冗談っぽく笑い、「出していただくなら５年後、１０年後だと思っていたんですけど。自分自身も正直、驚きです。これからも写真集に関しては売れっ子グラビアアイドルをライバルと思って３冊目を出していけるようにしたい」とリップサービスした。

今年は３月発売の新曲「ロンリー・ジェネレーション」がヒット中で「今年こそ紅白歌合戦初出場をかなえられるように頑張っていきたい」と力を込めた。