「アスレチックス２−９ホワイトソックス」（１７日、サクラメント）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が３試合ぶりとなる６号グランドスラムを放った。メジャー移籍後初の３安打＆最多となる１試合４打点をマークし、チームの最下位脱出に貢献した。七回２死満塁での第５打席。右腕・アルバードと対し、初球のフォーシームを見極め、２球目のスプリットにバットは空を切った。ここで打席を外して頭を整理し、３球目のスプリ