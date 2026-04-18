●進行役ながら時にはプレイヤーに アイドル俳優軍と芸人バラエティ軍が、オリジナルゲームで真剣勝負を繰り広げるフジテレビ系新バラエティ番組『真剣遊戯!THEバトルSHOW』(20日スタート、毎週月曜20:00〜)。進行役でありながら、時にはプレイヤーとして勝負の行方を左右する存在でもある櫻井翔が、初回収録を終えた今の心境や、番組の見どころについて語った。櫻井翔(C)フジテレビ○湾岸スタジオの空気「これ俺やったことある