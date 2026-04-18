会社同僚の５０歳代男性とみられる遺体を遺棄したとして、東京都内のＩＴ関連会社代表取締役の水口克也容疑者（４９）（港区西麻布）が死体遺棄容疑で警視庁に逮捕された事件で、水口容疑者が都内の量販店でブルーシートを複数回購入していたことが捜査関係者への取材でわかった。購入は男性が行方不明になったのと同時期で、同庁は男性を遺棄した際に使用した可能性があるとみている。同庁は１８日午前、相模原市内の山中を捜