会社同僚の５０歳代男性とみられる遺体を遺棄したとして、東京都内のＩＴ関連会社代表取締役の水口克也容疑者（４９）（港区西麻布）が死体遺棄容疑で警視庁に逮捕された事件で、水口容疑者が都内の量販店でブルーシートを複数回購入していたことが捜査関係者への取材でわかった。

購入は男性が行方不明になったのと同時期で、同庁は男性を遺棄した際に使用した可能性があるとみている。

同庁は１８日午前、相模原市内の山中を捜索し、遺体の発見を急いでいる。

発表によると、水口容疑者は昨年１０月５〜６日頃、港区赤坂の同社事務所から遺体を運び出し、遺棄した疑い。調べに「やっていません」と否認している。

捜査関係者によると、男性は同社の役員で、昨年９月２８日に自宅マンションを出てから、行方不明になっている。防犯カメラなどの捜査で、水口容疑者が同日〜１０月５日、都内の量販店で複数回ブルーシートを購入したことがわかった。ブルーシートは押収されていない。同時期には江東区内でレンタカーを借りていたという。

港区赤坂の会社事務所では男性の血痕が多数見つかっており、同庁は殺人容疑を視野に詳しい経緯を調べている。