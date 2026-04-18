東京都は１７日、倒木が相次いでいる都立砧公園（世田谷区）で、ＡＩ（人工知能）を使った樹木の診断を試験的に始めた。都は園内の約５０００本の点検を進めており、ＡＩを活用することで作業の効率化を図る。ＡＩはタブレット端末に搭載され、撮影された樹皮の画像などから、「至急の専門家確認」「要専門家確認」「経過観察」「概ね健全」の４段階で判定する。専門家の確認が必要な場合は、樹木医による診断につなげるという