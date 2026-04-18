歌手の浜崎あゆみさんは4月17日、自身のInstagramを更新。ライブ中の美しいカットを公開しました。【写真】浜崎あゆみさんのライブショット「感動して涙涙でした」浜崎さんは「名古屋2days一緒に命燃やしてくれてありがとう」とつづり、4枚の写真を載せています。ライブ中の衣装姿を披露。青と黒の衣装で、美脚がすらりと伸びた、抜群のスタイルが際立つショットです。コメント欄では「最高なライブでした」「ずっと浜崎あゆみでい