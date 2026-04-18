「一緒に命燃やしてくれてありがとう」浜崎あゆみ、迫力満点ライブカット公開！ 「最高なライブでした」
歌手の浜崎あゆみさんは4月17日、自身のInstagramを更新。ライブ中の美しいカットを公開しました。
【写真】浜崎あゆみさんのライブショット
コメント欄では「最高なライブでした」「ずっと浜崎あゆみでいてくれてありがとう」「どの衣装もぜんぶ完璧に着こなしてて本当に最高」「感動して涙涙でした」「あゆちゃん、最高〜でした」「最高の時間をありがとう」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】浜崎あゆみさんのライブショット
「感動して涙涙でした」浜崎さんは「名古屋2days一緒に命燃やしてくれてありがとう」とつづり、4枚の写真を載せています。ライブ中の衣装姿を披露。青と黒の衣装で、美脚がすらりと伸びた、抜群のスタイルが際立つショットです。
コメント欄では「最高なライブでした」「ずっと浜崎あゆみでいてくれてありがとう」「どの衣装もぜんぶ完璧に着こなしてて本当に最高」「感動して涙涙でした」「あゆちゃん、最高〜でした」「最高の時間をありがとう」と、絶賛の声が集まりました。
ライブ中のショットはほかにも14日にも「マジで毎回言ってるけど、名古屋はデシベルがすごいんよ笑」と、ライブ衣装を着用し幻想的な姿を見せた浜崎さん。「ひとりひとりの声量が半端ないんだよなー笑笑」ともつづり、ファンの熱量を感じ取ったことを報告しました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)