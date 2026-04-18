メッツの千賀滉大投手（３３）は１７日（日本時間１８日）、敵地シカゴでのカブス戦に先発し、３回１／３を投げて２本塁打を含む６安打７失点（自責点６）、３三振３四球で３敗目（０勝）を喫した。チームは４―１２で敗れ、２２年ぶりの９連敗となった。初回、四球と安打を許して二死一、三塁から鈴木誠也外野手（３１）に右前適時打され、５番バレステロスに３ランを被弾。その後も軌道修正できず、４回途中に降板した。前回