メッツの千賀滉大投手（３３）は１７日（日本時間１８日）、敵地シカゴでのカブス戦に先発し、３回１／３を投げて２本塁打を含む６安打７失点（自責点６）、３三振３四球で３敗目（０勝）を喫した。チームは４―１２で敗れ、２２年ぶりの９連敗となった。

初回、四球と安打を許して二死一、三塁から鈴木誠也外野手（３１）に右前適時打され、５番バレステロスに３ランを被弾。その後も軌道修正できず、４回途中に降板した。前回登板の１１日（同１２日）のアスレチックス戦は３回途中８安打７失点。２試合連続のＫＯで防御率は８・３３にまで膨れ上がり、米メディアでは放出報道も目立ってきた。

そんな中、米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」電子版はこの日、千賀のカブス移籍が浮上していると伝えた。カブスの２０２５年ドラフト２巡目の有望株、ケイン・ケプリー外野手（２２）と若手右腕、ジョスティン・フロレンティーノ投手（２１）との１対２のトレードだという。

同誌は「千賀は２０２６年に苦戦と予想されるため、メッツは彼を貴重なトレード駒と見なす可能性がある。現在の市場価値は高く、さらなる成績低下が見込まれる前に、将来有望な若手選手を獲得できる可能性がある」と解説。

さらに「こうした状況を踏まえると、千賀をジョスティン・フロレンティーノやケイン・ケプリーといった若く、将来性のある有望株と交換するのは理にかなっている。フロレンティーノは奪三振能力を備えた成長途上のローテーション投手であり、ケプリーは優れた出塁能力とスピードを持ち、将来の打線に貢献できる」と双方にとってメリットのあるトレードだと指摘した。

これが実現すれば、大谷、山本、佐々木のドジャースに続きカブスにも鈴木、今永、千賀の日の丸トリオが誕生するが、

果たして…。