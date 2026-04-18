4月18日（現地時間17日）に「NBAプレーオフ2026」出場枠をかけた「プレーイン・トーナメント2026」が行われ、イースタン・カンファレンス8位のオーランド・マジックが同9位のシャーロット・ホーネッツと対戦した。 試合は序盤からマジックが圧倒的な攻撃力を見せる。プルアップジャンパーで先制点を決めたパオロ・バンケロが、第1クォーターだけで12得点を挙