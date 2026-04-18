は過去10年で1～3人気が6勝2着4回3着5回。6人気以下は3勝2着3回3着4回と伏兵陣が肉薄している。今年は1人気の単勝オッズが4倍前後で推移。単勝オッズ3桁はわずか2、3頭しかおらず、10人気以下にもチャンスありの状況だ。本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。ここでは「フォルテアンジェロ」を取り上げる。 ■フォルテアンジェロ 新馬で後に京成杯で1人気3着のソラネルマ