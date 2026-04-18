“ミスユニバースジャパン2026東京”宇佐美なおのデジタル写真集＆イメージ動画『TWO TONE』が、4月10日に発売された。 宇佐美なお 宇佐美なお 宇佐美なおは、1998年11月8日生まれ、東京都出身。2020年にSUPER GT「GAINER sucre」のメンバーとしてレースクイーン活動を経験し、その後も撮影会、グラビア、イベント出演など幅広く活躍。K-1 GIRLSやRIZINガールなど格闘技イベントのラウンドガールとしても存在感を示し、直