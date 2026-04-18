“ミスユニバースジャパン2026東京”宇佐美なおのデジタル写真集＆イメージ動画『TWO TONE』が、4月10日に発売された。

宇佐美なお

宇佐美なお

宇佐美なおは、1998年11月8日生まれ、東京都出身。2020年にSUPER GT「GAINER sucre」のメンバーとしてレースクイーン活動を経験し、その後も撮影会、グラビア、イベント出演など幅広く活躍。K-1 GIRLSやRIZINガールなど格闘技イベントのラウンドガールとしても存在感を示し、直近ではミスコンにも挑戦。2026年3月開催の「ベストオブミス東京大会2026」ではミスユニバースジャパン2026東京に選出された。

『TWO TONE』は、クールな表情とやわらかな表情、その両方を楽しめる宇佐美の二面性をタイトルに込めた作品。ミスコンでも映える凛とした美しさと、グラビアだからこそ見せる親しみやすさを一作の中に凝縮。クールな顔立ちを軸にしながら、シーンごとに異なる表情と空気感を丁寧に描き出している。

写真集とあわせて発売されるイメージ動画では、静止画では切り取れない視線の動きや空気感、動きの中で際立つ美脚やボディラインも立体的に楽しめる。

宇佐美なお プロフィール

うさみ・なお

1998年11月8日生まれ、東京都出身。グラビアモデル、タレント、元レースクイーン。2020年にはSUPER GT「GAINER sucre」のメンバーとしてレースクイーン活動を行い、その後も撮影会、グラビア、イベント出演など幅広く活躍。元レースクイーンとして活動し、K-1 GIRLSやRIZINガールなど格闘技イベントのラウンドガールとしても注目を集めた。公表プロフィールでは身長167cm、血液型A型。趣味はゲーム、散歩、カメラ、料理、ピアノ。2026年3月開催の「ベストオブミス東京大会2026」では、「ミスユニバースジャパン2026東京」に選出。フィリピン、スペイン、日本のルーツを持つ存在としても注目されている。

作品情報

デジタル写真集

宇佐美なお デジタル写真集『TWO TONE』

発売日：2026年4月10日

内容：デジタル写真集

写真：澤田錠

価格：1,690円（税込）

ページ数：73ページ

配信URL：https://www.firstgravure.jp/product/TWO-TONE

イメージ動画

宇佐美なお イメージ動画『TWO TONE』

発売日：2026年4月10日

内容：イメージ動画（SDから8Kの各画質を各チャプターごとに販売）

動画：ルビー監督

価格：375円〜（税込）

配信URL：https://www.firstgravure.jp/model/Nao-Usami

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