夏のリュックは外出するたびに暑さのせいで背中が汗でびっしょり…。リュック用保冷剤もありますが、重くて時間の経過とともにすぐにぬるくなってしまうのが難点です。そんな夏のリュック問題を解消してくれる便利グッズをダイソーで発見！夏に必須のあのアイテムと同じ仕組みで使いやすく、驚くほど軽くて快適です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：リュック用ひんやりパッド価格：￥550（税込）サイズ（約）：縦27cm×